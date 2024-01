Volksbank an der Niers Volksbank gratuliert den neuen Bankkaufleuten

Judith Simons, Lioba Voßmöller, Vanessa Küsters, Jona Metten, Ida Kösters, Judith Leurs, Florian Klenner, Mathis Teneyken und Viktoria Otto sind die neuen Bankkaufleute. Allen Absolventen wurde im Anschluss an die Ausbildung ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bei der Bank angeboten. Die meisten der Nachwuchsbanker werden also bereits in ihre neuen Aufgaben eingearbeitet, etwa in der Privat- und Firmenkundenberatung, in der Digital-Filiale oder in der Organisationsentwicklung. Mit der fundierten Ausbildung in der Tasche steht einer Karriere in der Bank nun nichts mehr im Wege.