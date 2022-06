Schulabschluss im Gelderland : Das sind die Abiturienten und Absolventen 2022

Special Sie haben ihre Schulzeit erfolgreich beendet, und das unter erschwerten Bedingungen durch die Corona-Pandemie. Die RP gratuliert allen Abiturienten und Absolventen aus dem Gelderland.

Hinweis: Bis Ende Juni 2022 erscheinen alle Fotos und Namen in der Rheinischen Post Geldern und werden nach und nach auch in diesem Online-Bericht ergänzt.

66 Schüler machen Abitur am Friedrich-Spee-Gymnasium Grund zum Feiern hatten 66 Schülerinnen und Schüler des Friedrich-Spee-Gymnasiums in Geldern. Sie haben die Abiturprüfung erfolgreich bestanden: Lukas Aengeneyndt, Armis Akthar, Max Armbrüster, Linnea Baum, Neele Bock, Jennifer Bode, Tom Brenner, Ben Brüx, Jule Convent, Emily Dercks, Nelly Dogmehchi, Paul Droste, Somée Gerhards, Jan Greuel, Sidney Groß, Emma Hartmann, Linus Hartmann, Hazzen Hayat, Mina Hazrati, Paul Hoeps, Noah Hoffmann, Lea Marie Ingendahl, Ariane Jäger, Johannes Janßen, Lars Janßen, Emily Kandzia, Stella Kerkhoff, Hakan Külcür, Tom Lamboo, Philipp Lamers, Jette Lautner, Merle Lindemann, Michelle Miller, Mattis Niewerth, Nils Paassen, Simon Padilla, Elias Pasch, Felix Pitta, Diba Rahimi, Cole Riese, Linda Rörthmans, Marina Roser, Hannes Rottmann, Maik Sattelmeier, Anna Schetters, Marie Schetters, Hannah Schlösser, Alina Schlothane, Jonas Schultes, David Skorsetz, Vivien Skorsetz, Peter Smeets, Lennart Stramka, Jannik Szentulat, Noah Thielmann, Lia Thomainsky, Zehra Üremis, Johanna van den Berg, Jonas van den Brand, Kathrin Vigerhoet-Hoberg, Lennart Venne, Radu Vochita, Johannes Weckmann, Lennart Well, Moritz Wiese und Sven Willemsen.

180 Schüler an der Gesamtschule Kevelaer verabschiedet 180 Schülerinnen und Schüler wurden jetzt an der Gesamtschule Kevelaer verabschiedet. Sechs Schülerinnen und Schüler bekommen einen Förderschulabschluss, vier einen Hauptschulabschluss nach Klasse neun, 60 einen Hauptschulabschluss, 53 einen Realschulabschluss und 56 einen Realschulabschluss mit der Qualifikation zur gymnasialen Oberstufe. Klasse 10a Muhamad-Anuar Al Dalati, Jeremy Beek, Emilja Berisha, Katja Brey, Santiago Hila, Dean Niclas Honka, Shelby Hörster, Pia Marie Jans, Christiane Jentjens, Zhwar Karim, Hilal Kassem, Jessy Kesche, Silas Colin Koch, Damir Krasniq Kacper Ryszard Krzeminski Colin Lehmann Alina Madelung, Joshua Naeve, Jason Werner Schaffers, Marco Steinmann, Alan Dogan Tagay, Zerda Yavuzer, Jesse Jamaine Zimmer, Hadia Jan Ahmadi. Klasse 10b Miguel Ramon Ambrogi, Charleen Bossig, Hejar Cetin, Mariella Germar, Paul Gromov, Marvin Hegholtz, Natalia Jakso, Sarah Janßen, Arina Kobilackaa, Sarah-Celine Lux, Finn Maier, Patrick Adam Mller, Enrico Putzmann, Kevin Kamil Skornia, Annalena Tenner, Joel Leon Träger, Adriano Tuku, Diana Viazovtseva, Tygo Sunan Gerardus Weijers, Emilia Wels, Justen Wienand. Klasse 10c Mathis Adamaschek, Abullfazel Ahmadi, Malvin Baron, Mirea Elise Boll, Amon Ewald Heinrich Cox, Celine Gerbet, Lene Christa Groáe, Lea Großkämper, Silja Grube, Aileen-Lienne Hagenbruch, Jolie Hendrix, Fynn Matthis Kppen, Julia Liemanns, Florian Linßen, Sophie Muellemann, Julian Emanuel Nowotny, Amon Balthasar Roelofs, Luca André Schipper, Mia Christine Schoonhoven, Domenik Themann, Anna Yasmin Ullah, Melissa Vollmer, Till Welbers, Jesse Wieggers Klasse 10d Denny Alvarez Sanchez, Kilian Leon Josef Baumgartner, Jonas Manfred Beer, Nils Billaudelle, Celine-Joelle Brune, Djamila Burkelc, Tim Dejbus, Aneka Marie Drieáen, Luca Fleddermann, Anna-Viktoria Forner, Oliver Patryk Glattki, Anna-Lena Hax, Ludwig Koebcke, Eduarta Krasniqi, Nikola Jadwiga Markowska, Shawn Thomas Meyer, Jaen-Luca Piper, Julian Rose, Balen Safar, Lea Sophi Schröder, Marlon Schulz, Lany Marie Thissen, Janek Wienhusen, Mateusz Georg Wittek, Aylina Yildirim. Klasse 10e Ajlina Ajeti, Magda Berezowska, Tabea Bremner, Magdalena Krystyna Chmiel, Sandra Teresa Czaja, Michael Czekalowski, Giuliano Diebels, Tylor Franke, Lavinia-Sophia Gooren, Keanu Joel Goáink, Nils Hoffmann, Mariethes Janssen, Rojin Zara Khalaf, Mevelyn Koczelnik, Joshua Kotara, Surena Kroppen, Krestapol Manokian, Emma Manten, Lynn Maria Martens, Mayleen N‘ding, Aylin Osso, Salim Sofizada, Dominika Szuster, Ceylan Toprak, Melisa Toprak, Sophia van de Mötter. Klasse 10f Nicholas Ammich, Emely Aries, Juliane Marlen Brylski, Amelie Claáen, Joane Diebels, Tim Diers, Aylin Ercan, Natalia Georganta, Jylian Kryspian Görtz, Laura Gramm, Eva Hannah Hagens, Nele Hartmann, Michael Norbert Witold Hildebrant, Laura Janiszewski, Luis Janßen, Dennis Kasinski, Jana Kühnen, Layla Melek Lis, Fabian Ludwig, Parnia Motififar, Paul Pascal Papst, Fabienne Schmitz, Amelie Sabina Scholten, Aliye Sevindik, Sebastian Stadnik, Antonia Stahl, Mika Keanu Wilding. Klasse 10g Sophie Bosch, Benedikt Burau, Leroy Dellai, Mia Eskes, Helin Ghazi, Jonas Holtappels, Lion Janssen, Rhythmjot Kaur Josan, Abigail Kabasele-Maka, Josh Klenner, Greta Meurs, Fanny Sibylla Moors, Lara Muellemann, Miguel Nefian, Nico Neuy, Phil Pätz, Francis Poschmann, Lukas Schäflein, Luca Schneiders, Melissa Schulz, Basam Selim Shamo, Bastian Simons, Emilia Teßmann, Stefan Thoenissen, Fynn Magnus Thyssen, Jana van Berlo, Fabian Verhoeven und Luca Willems.

Abschluss an der Liebfrauen-Realschule in Geldern 79 Schülerinnen haben den mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) an der bischöflichen Realschule für Mädchen in Geldern bestanden. Es ist der letzte Jahrgang, den Gabriele Halfmann als Schulleiterin verabschiedet. Danach geht sie in Rente. Klasse 10a Luisa Bauer, Marie Bednarzik, Danja Maria Behrens, Philomena Biernath, Jule Dahlhausen, Emily Dickmann, Maxime In‘t Veen, Leonie Janßen, Nina Janßen, Lea Marie Jasinski, Sukhmanjit Kaur, Noelle Kerkmann, Nele Lanz, Pia Linßen, Leni Löcher, Samira Lohre, Neela Peeters, Leonie Schneiders, Dana Schrömbges, Mia Theunißen, Amelie Thyssen, Sina van de Ven, Maya van Nunen, Mia Verhasselt, Hannah Vos, Lara Wienhofen. Klasse 10b Lilly-Louisa Bornemann, Lea Debecker, Desideria Egeling, Amelie Feddema, Frieda Gerats, Melina Hinssen, Thalia Kindscher, Marlene Kleinbongardt, Theresa Koppers, Viktoria Küppers, Sarah Langer, Laura Leuschner, Aileen Maaßen, Isabelle Munsters, Lea-Marie Neukirch, Sina Opgenoorth, Hanna Roest, Hannah Sator, Liv Elisa Schlonsok, Celina Soppenberg, Johanna Stiels, Greta Tebarts, Paula Tebarts, Merrit Elisa Valentin und Lisanne Werner. Klasse 10c Leonie Asmanoglo, Sarina Bahr, Katharina Brauers, Josefin Brauwers, Alexandra Brusgelavicus, Anna-Lena Draack, Lena Goetzens, Carolin Götz, Johanna Henders, Marleen Jansen, Emily Jockweg, Eva Kolmans, Alea Jasmine Kutschereiter, Anna-Katharina Kuttnick, Tara Leenen, Charleen Ludwig, Nica Niersmann, Inga Felicita Nolte, Mia Püplichuisen, Fiona-Sophie Schax, Anna-Lena Schmitz, Nina Stammen, Tonya Steeger, Laura Topf, Jana Anna van Lipzig, Sofia Vorotyntceva, Merle Walter und Vera-Marie Wiegand.