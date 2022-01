Theater in der Wallfahrtsstadt : „Der große Gatsby“ auf der Kevelaerer Bühne

Kevelaer Das Schauspiel nach dem berühmten Roman von F. Scott Fitzgerald führt zurück in die „Roaring Twenties“ in den USA. Es gastiert das Landestheater Detmold.

Das Landestheater Detmold bringt mit dem Theaterstück „Der große Gatsby“ den Zeitgeist der 20er Jahre und die Licht- und Schattenseiten des „American Way of Life“ ins Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer. Am Montag, 7. Februar, ab 20 Uhr, kann das Publikum das zeitlose Märchen nach dem Roman von F. Scott Fitzgerald genießen.

Im New York der „Goldenen Zwanziger“ verkörpert Jay Gatsby den Traum des „Selfmademan“ wie kein anderer: Der junge Millionär lebt auf Long Island in einer prächtigen Villa, fährt teure Luxusautos, und seine Partys sind legendär. Gatsby selbst jedoch bleibt auf merkwürdige Weise außen vor. Obwohl er in seinem Haus rauschende Tanzpartys für die New Yorker Gesellschaft veranstaltet, ist Gatsby einsam. Im Grunde seines Herzens möchte er die Vergangenheit zurückholen und wieder mit der Liebe seines Lebens zusammen sein. Aber in der Zeit, in der Gatsby in Frankreich als Soldat im Ersten Weltkrieg kämpfte, heiratete Daisy den raubeinigen Tom Buchanan, einen reaktionären Millionär aus reicher Familie. Kein Geld der Welt scheint die Leere in Gatsbys Innerem füllen zu können, seit seine Jugendliebe den einstmals Mittellosen abwies, um einen erfolgreichen Sportler zu heiraten. Hilflos muss Gatsbys Nachbar mit ansehen, wie sein trauriger Freund mit allen Mitteln versucht, die Zeit zurückzudrehen, und dabei offenen Auges auf eine Katastrophe zusteuert.