Sportausschuss Geldern tagt am Donnerstag Parkbad: FDP will den Gelderner Weg mitgehen

In der Debatte rund um einen möglichen Neubau des Parkbads hatten sich die Jungen Liberalen in Geldern schon früh klar positioniert: Um zum einen für ausreichende Kapazitäten beim Schwimmunterricht für Kinder sorgen zu können und zeitgleich dem Wegzug junger Menschen aus der Stadt entgegenzuwirken, müsse die Stadt bereit sein, in ihre Attraktivität zu investieren und auch für attraktive und gut ausgestattete Freizeiteinrichtungen sorgen. Die Jungen Liberalen hatten die Stadtverwaltung und die Fraktionen des Stadtrates aufgefordert, Farbe in der Debatte zu bekennen und in Sachen Hallenbad voranzukommen.