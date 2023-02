Rat Kerken verabschiedet den Haushalt Kerken macht die Dächer voll

Kurzfristig umschreiben musste Rainer Hufschmidt seine Haushalsrede. Er wollte eigentlich betonen, dass Kerken auch in schwierigen Zeiten alle Investitionen ohne Kredite stemmt. Doch jetzt beabsichtigt die Verwaltung, zur Finanzierung der geplanten Flüchtlingsunterkünfte am Haeverweg zinsgünstige Kreditmittel über die NRW-Bank aufzunehmen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende trägt diese Maßnahme mit: „Mit aktuell ansteigendem Zinsniveau ist es sinnvoller, bereits heute Fremdmittel zu günstigen Konditionen aufzunehmen und somit die eigene Liquidität zu schonen, als zu einem späteren Zeitpunkt, zu deutlich schlechteren Konditionen und somit auch deutlich höheren Belastungen. Dennoch verfügt die Gemeinde Kerken nach wie vor über eine solide Liquidität sowie ausreichend Rücklagen.“ Dazu trage auch die seinerzeit durch die CDU initiierte „aktive Grundstückspolitik“ bei, bei der durch Veräußerung von Baugrundstücken, wie zukünftig im Neubaugebiet Aldekerk-Süd, der gemeindliche Haushalt profitiert. „Darüber hinaus sind alle Investitionen letztendlich nur möglich, weil in der Vergangenheit eine verantwortungsvolle und sparsame Geldpolitik betrieben wurde“, so Hufschmidt weiter.