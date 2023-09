Das sagen Bürgermeister und Verwaltung zum Schul-Aus in Sevelen „Issum kann sich nicht erpressen lassen“

Sevelen · Schwierige Nachverhandlungen führten dazu, dass das geeignete Grundstück für den Bau einer Grundschule in Sevelen nicht erworben wurde. Unter Hochdruck geht es nun an die Sanierung und Erweiterung der beiden Grundschulen in Issum.

07.09.2023, 16:00 Uhr

Aus der neuen Schule in Sevelen wird nichts, nun müssen schnellstmöglichst die beiden Grundschulen in Issum erweitert und saniert werden. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

„Irgendwann musste gesagt werden: Jetzt ist gut. Schluss. Ende.“ Das sind die Worte, die Frank Schulmeyer von den Issumer Grünen benutzt, um das Scheitern des geplanten Grundschulbaus in Sevelen zu beschreiben. Die Gemeindeverwaltung gab Mittwochmittag bekannt, dass schlussendlich kein passende Grundstück gefunden werden konnte.