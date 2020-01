Gemeindeverwaltung Wachtendonk : Wachtendonks Rathaus wächst

Wachtendonk Die Erweiterungsarbeiten an der Mühlenstraße dauern bis zum Frühling 2021.

Die Baugrube für die Erweiterung des Wachtendonker Rathauses ist schon ausgehoben, der Spatenstich als symbolischer Start erfolgte am Donnerstag. Doch bis die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung mehr Platz haben, wird es noch mehr als ein Jahr dauern. Bis März oder April 2021, so der Plan, soll die gesamte Maßnahme mit kalkulierten Kosten von 925.000 Euro abgeschlossen sein. Bis dahin bleibt auch die Mühlenstraße gesperrt, damit die Arbeiter genügend Bewegungs- und Lagerraum haben.

Nachhaltigkeit ist nach Aussage von Bürgermeister Hans-Josef Aengenendt ein Thema. Bereits bis in eine Tiefe von 90 Metern versenkt sind die Sonden für die Erdwärmeversorgung. An das bestehende Rathaus schließt sich ein Trakt an, dessen Flachdach mit Gras begrünt wird. Auch im hinteren Bereich ist ein Grasdach vorgesehen. Die Barrierefreiheit des Altbaus wird im Erdgeschoss des neuen Anbaus fortgesetzt. Die Mitarbeiter sind im Neubau in Einzelbüros, aber auch Doppelbüros untergebracht. Insgesamt, so der Bürgermeister, sei da Raumprogramm auf Personalzuwachs ausgelegt.