Tag der offenen Tür am 24. September : So wird die Einweihung des Feuerwehrhauses Sevelen gefeiert

Sevelen Tag der offenen Tür ist ab 12 Uhr, um 11 Uhr ist der offizielle Teil. Bereits um 10.30 Uhr wird der Löschzug von der alten Stätte an der Nieukerker Straße zum Neubau an der Hoerstgener Straße ziehen.

Mit einem Tag der offenen Tür wird die Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses an der Hoerstgener Straße in Sevelen gefeiert. Am Samstag, 24. September, ab 12 Uhr geht es los.

Die offizielle Übergabe und Einweihung möchte der Löschzug Sevelen mit allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern feiern. Bereits um 10.30 Uhr startet der Löschzug Sevelen an diesem Tag mit einem Marsch vom alten Feuerwehrgerätehaus an der Nieukerker Straße 16 zum neuen Feuerwehrgerätehaus an der Hoerstgener Straße 9. Die offizielle Übergabe an die Freiwillige Feuerwehr Issum erfolgt um 11 Uhr durch Bürgermeister Clemens Brüx. Im Rahmen dieser Einweihung findet sowohl die Eimauerung des „Schluss-Steins“ vor dem Übungsturm als auch die Segnung des Gebäudes durch Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche statt. Kreisbrandmeister Reiner Gilles und Gemeindebrandinspektor und Leiter der Feuerwehr in der Gemeinde Issum, Daniel Eumes, werden Grußworte halten. Karl Hans, der ehemalige Leiter der Feuerwehr in der Gemeinde Issum, wird an diesem Tag seine Urkunde zum Ehrenbrandmeister erhalten. Eine offizielle Feierstunde zu diesem Anlass wird an einem gesonderten Tag stattfinden.