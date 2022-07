Festival am Holländer See : „Geldernsein“ eröffnet eine „Zukunftsbühne“

Festival am Holländer See

Geldern Das Festival-Programm für drei Tage Rock und Pop am Holländer See steht. Der Sonntag bringt neun Schülerband-Projekte verschiedenster Stilrichtungen.

Das Line-Up des „Geldernsein“-Festivals ist komplett. Zahlreiche Bands werden am Wochenende vom 12. bis 14. August auf der Bühne am Holländer See vorbeischauen. Am Sonntag gehört die „Zukunftsbühne“ ausschließlich neun Schülerband-Projekten verschiedenster Stile.