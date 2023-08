Kirmes und Schützenfest Jugend steht im Mittelpunkt der Kirmes in Lüllingen

Arne van Lipzig absolviert ein duales Studium Informatik an der Hochschule Niederrhein und arbeitet bei der IT für Caritas eG in Geldern. Zudem ist er Vorsitzender des SV Lüllingen 1958. Ludger Marten arbeitet als Elektroniker bei der GaTech GmbH in Lüllingen. Er ist Mitglied im Musikverein Wetten und spielt Saxophon und Oboe. Niklas Velling ist Gärtner im elterlichen Betrieb und besucht im nächsten Jahr die Meisterschule. Mit Arne ist er in der Schießmannschaft Schützen II der Lüllinger Jungschützen.