Webermarktfest Nieukerk 2023 Nieukerk aus der Vogelperspektive

Wer seine Heimat einmal aus der Vogelperspektive erleben möchte, ist in diesem Jahr beim Webermarktfest in Nieukerk genau richtig. Dort kann man in einen Hubschrauber steigen und die Weite der niederrheinischen Landschaft von oben aus erleben. Auf dem Veenweg startet der Hubschrauberrundflug, den man schon im Voraus (siehe Infokasten) buchen sollte. Wer sich die 59 Euro sparen möchte: Am Samstagabend werden auch zwei Rundflüge verlost.