Heimat- und Verschönerungsverein Veert Elmar Wassenberg bleibt Vorsitzender des Heimatvereins

Zu Beginn des Abend begrüßte Elmar Wassenberg die Mitglieder und erinnerte in einem kurzen Gedenken an die verstorbenen Vereinsmitglieder. Sodann übertrug er das Wort an das Vorstandsmitglied Thomas Klumb, der von den Mitgliedern zum Versammlungsleiter gewählt wurde. Klumb führte zügig und gekonnt durch die Tagesordnung. Nach den Berichten aus den einzelnen Abteilungen folgte der Kassenbericht durch Maria Kasten. Sie konnte von einem guten Kassenbestand berichten, was auch von den Kassenprüfern Jutta Seidel und Jens Gausmann bestätigt wurde. Die vorgeschlagene Entlastung des Vorstandes wurde einstimmig von der Versammlung bestätigt.