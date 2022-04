Pfarrheim von St. Dionysius Kerken : Neues Pfarrheim vor der Eröffnung

Albert Lüken, Pfarrer von St. Dionysius Kerken, hat schon einmal Platz genommen im Multifunktionsraum des neuen Pfarrheims direkt neben der Kirche. Foto: Bianca Mokwa

Kerken Das Gebäude von St. Dionysius Kerken soll im Mai in Betrieb genommen werden. Die große Feier gibt es dann im Sommer. Pfarrer Albert Lüken zieht nach einem halben Jahr Bilanz, wie sein Start in der Gemeinde war.

Albert Lüken hat schon einmal Platz genommen im lichtdurchfluteten Multifunktionsraum. Im neu gebauten Pfarrheim in Aldekerk sind in diesem Raum sowohl die Bücherei untergebracht als auch ein großer Tisch für Konferenzen. Außerdem gibt es dort eine große Küche, Räume für die Jugend, einen weiteren großen Raum für Begegnungen, natürlich Toiletten und auch eine Dusche. „Für Pilger“, sagt der Pfarrer.

Seit dem 10. Oktober ist Lüken leitender Pfarrer von St. Dionysius Kerken und hat damit gleich ein paar Bauprojekte von seinem Vorgänger Christian Stenz übernommen. Das neue Pfarrheim in Aldekerk soll, so der Wunsch, im Mai fertiggestellt sein. Die offizielle Einweihung fällt mit dem Pfarrfest auf den 3. Juli. Einen offiziellen Termin soll es auch noch für die Weihe der neuen Orgel in Nieukerk geben. Und dann ist da noch die groß angelegte Sanierung der Kirche St. Peter und Paul Aldekerk. Der erste Bauabschnitt, die Restaurierung der Kirchenfenster und des Hochaltars sind abgeschlossen. Ab dem Sommer soll mit der Turmsanierung begonnen werden. Es folgen die beiden Seitenschiffe. „Und zum Schluss die Innenmalerei. Die Kosten müssen wir aber selbst tragen. Das wird der größte Batzen werden“, sagt Lüken. Für genaue Zahlen sei es aber noch zu früh. Erst einmal sind die anderen Bauabschnitte dran.

Bei den Aufzählungen merkt man: Der Mann hat viel zu tun. „Gefühlt ist es momentan mehr Verwaltung als Seelsorge“, sagt der Pfarrer. Denn anders als in seiner Zeit als Kaplan im Oldenburger Land gehören nun zu seinen Aufgaben auch die Bau- und Friedhofsverwaltung, Personalgespräche und dann waren da noch die ganzen Corona-Fragen und Planung von Abläufen unter Pandemie-Bedingungen. Dabei sei die Zeit des Kennenlernens und des gegenseitigen Vertrauens so wichtig, sagt Lüken. Mit dem Abebben der Corona-Maßnahmen ist die Hoffnung da auf mehr Gemeinschaft. Eine Möglichkeit sich näher kennenzulernen ist die für den 7. bis 14. Oktober 2023 geplante Rom-Wallfahrt. Für den Pfarrer ist das eine ganz besondere Reise. Sie ist zehn Jahre nach seiner Priesterweihe in Rom.

Das ist noch eine Weile hin. Bis dahin und überhaupt müsse das Leben rund um die Kirchtürme stattfinden, erklärt Lüken. „Es wird getauft und geheiratet in den einzelnen Kirchen. Das gibt eine Bindung an den eigenen Kirchturm.“ Und nichtsdestotrotz ist mit der Fusion vor einigen Jahren etwas Neues entstanden. „Ich würde mir wünschen, dass die Pfarrei Kerken sich als Pfarrei Kerken versteht.“ Dazu gehören nach alphabetischer Reihenfolge Aldekerk, Nieukerk und Stenden. Mit Leben gefüllt werden könne das Gemeindeleben nur mit den Menschen vor Ort, betont Lüken. „Ehrenamtliche müssen sich wiederfinden und einbringen können.“ Sie sind unverzichtbar. Nicht erst seit dem Weggang von Pater Abraham sei das deutlich, so Lüken. Hauptamtlich gibt es neben ihm noch Pastor Charles Raya und Pastoralreferenten Nils Ketteler.

Um herauszufinden, was die Menschen in den verschiedenen Orten wünschen, braucht es den Dialog, erklärt Lüken. Deswegen wurde am ersten Sonntag in der Fastenzeit zu einem gemeinsamen Gottesdienst in die Kirche in Nieukerk eingeladen und im Anschluss zum Austausch. „Meckern und Danke sagen“, fasst Lüken zusammen, was er sich von dem Austausch erhofft hat. Es gab Wünsche und Gestaltungsvorschläge zu Gottesdienstzeiten und Wochentagen für bestimmte Gottesdienste.