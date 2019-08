Ökumenischer Familiengottesdienst : Das Pfarrfest in Kapellen beginnt mit Dartturnier

Das Pfarrfest in Kapellen beginnt mit Dartturnier

Kapellen Musikverein „Concordia“ sorgt am Sonntag für musikalische Begleitung. Für Kinder gibt es viele Angebote.

Der Kapellener Ortsausschuss lädt für Samstag, 31. August. sowie Sonntag, 1. September, zum diesjährigen Pfarrfest auf dem Kapellener Marktplatz ein. Starten wird das Pfarrfest am Samstag nach der 18.30-Uhr-Vorabendmesse. Es ist ein ökumenischer Familiengottesdienst, und es singt der Cantiamo-Chor.

Die Bruderschaft veranstaltet am Samstag im Küchenzelt ein Dartturnier. Jeder kann gegen einen kleinen Obolus mitmachen. Für das leibliche Wohl ist an diesem Wochenende wieder bestens gesorgt. Zur Auswahl stehen ein Reibekuchen und Grillstand, Getränkepavillon und der beliebte Weinstand, und es gibt eine Saft-Bar.

Das Pfarrfest wird am Sonntag ab 11 Uhr auf dem Marktplatz fortgesetzt. Der Musikverein „Concordia“ sorgt für die musikalische Begleitung des Festes. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg, Spielstände, eine Fahrt mit dem Feuerwehrauto und ein Bastelangebot. Die Cafeteria bildet einen gelungenen Rahmen, um bei einer Tasse Kaffee ins Gespräch zu kommen. Für den Hunger zwischendurch ist der Waffelstand genau das Richtige. Am späten Nachmittag findet wieder die traditionelle Verlosung statt, und die Losverkäufer werden sehr aktiv sein, damit die Lostrommel gut gefüllt ist. Wie immer gibt es tolle Preise zu gewinnen.

Der Erlös fließt zu 30 Prozent in ein Missionsprojekt (Krankenstation) der Steyler Missionsschwestern in Togo/Afrika und zu 70 Prozent in kirchliche Belange vor Ort.