Zu Gast im Versuchszentrum Gartenbau in Straelen An der Zukunft des Gartenbaus arbeiten

Dabei kann die Einrichtung auf eine lange Geschichte zurückblicken. 1918 wurde sie seinerzeit noch als Lehranstalt in Straelen, damals noch an der Mühlenstraße, gegründet. Mitbegründer und Initiator war Hans Tenhaeff, der Pionier des Gartenbaus am Niederrhein. Tenhaeff erkannte schon damals, dass ohne eine gute Ausbildung, der Gartenbaubranche das Fundament fehlt. Im Laufe der Jahre wurde aus der Lehranstalt ein Versuchszentrum für Gartenbau. 55 Mitarbeiter sind in Straelen in den Bereichen gartenbauliche Versuchsarbeit, Beratung, berufliche Weiterbildung, Pflanzenschutzdienst und Kontrolle Düngeverordnung beschäftigt. Ein zweiter Standort des Versuchszentrums befindet sich in Köln-Auweiler.