Graffiti-Treff in Geldern am 5. und 6. August „Paint on Walls“-Festival sucht Sponsoren

Im ersten Jahr stellte die Stadt den Künstlern den Parkplatz an der St.-Michael-Schule zur Verfügung. Beim zweiten Mal wurde kurzfristig umdisponiert, und die Künstler durften sich an den bis zu acht Meter hohen Wänden der Schule selbst austoben. „Das war toll“, sagt Deckers. „Wir hatten ein Carré, das zu drei Seiten hin komplett aus Wänden bestand, die wir frei gestalten durften.“ Leider werden die Künstler auch in diesem Jahr wieder umziehen müssen. „Die Fassade der Schule wird neu gemacht“, erzählt Deckers, „deshalb suchen wir einen neuen Standort.“ Am liebsten wäre ihm einer, an den man nach einem Jahr wieder zurückkehren kann, um die Bilder aus dem Vorjahr zu übersprühen. Welcher Ort dafür infrage kommen könnte, ist noch offen, auch wo das „Paint on Walls“-Festival in diesem Jahr stattfinden wird.