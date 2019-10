Veranstaltungen für junge Wachtendonker : Angebote für die Jugend in Wachtendonk

Foto: dpa/Caroline Seidel Zum Film gibt es selbstgemachtes Popcorn.

Wachtendonk Für die Kinder und Jugendlichen in Wachtendonk und Wankum haben Stephanie Klatzek und ihr Team ein buntes Oktoberprogramm vorbereitet. Im Kindertreff Wankum, Schulhof 3, gibt es am Mittwoch, 2. Oktober, ab 16.15 Uhr einen Backnachmittag, zunächst für die Sechs- bis Zwölfjährigen, ab 18 Uhr für alle ab 13. Gekocht wird am Montag, 7. Oktober, ab 16.15 Uhr (sechs bis zwölf Jahre) und ab 18 Uhr (ab 13 Jahren).

Kinderkino mit selbstgemachtem Popcorn läuft am Dienstag, 8. Oktober, ab 16.15 Uhr beziehungsweise ab 18 Uhr. Geschichten bei Plätzchen und Tee gibt es am Mittwoch, 9. Oktober, ab 16.15 beziehungsweise 18 Uhr, dazu werden Karten gespielt. Halloweendekorationen und das Spiel Exit stehen am Dienstag, 29. Oktober, ab 16.15 beziehungsweise 18 Uhr auf dem Programm.

Beim „offenen Treff“ gibt es für alle Altersgruppen Gesellschaftsspiele, Bewegungsspiele/freies Spiel, Tischtennis und Kicker. Für ältere Kinder und Jugendliche stehen auch ein Billardtisch und eine Musikanlage zur Verfügung. Jeden Dienstag (außer in den Ferien) findet das Bewegungsangebot „KiSt“ von 14.45 – 16 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Wankum für Kinder im Grundschulalter statt. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Treffpunkt ist vor der Turnhalle. Sportbekleidung und Hallenschuhe nicht vergessen.

Im Jura am Schoelkensdyck 1 in Wachtendonk wird am Montag, 7. Oktober, bei Tee und Plätzchen eine Geschichte vorgelesen. Außerdem werden Karten gespielt. Die Sechs- bis Zwölfjährigen sind von 16.15 bis 17.45 Uhr willkommen, die ab Elfjährigen von 18 bis 19 Uhr. Gekocht wird am Dienstag, 8. Oktober, für ab Sechsjährige von 16.15 bis 18 Uhr, für ab 13-Jährige von 18 bis 19.30 Uhr. Selbstgemachtes Popcorn zum Kino gibt es am Donnerstag, 10. Oktober, von 16 bis 18 Uhr (sechs bis zwölf Jahre) und von 18 bis 20 Uhr (ab zwölf Jahre). Exit und Halloweendekorationen stehen an am Montag, 28. Oktober, ab 16.15 Uhr beziehungsweise ab 18 Uhr.

Für alle Altersgruppen gibt es beim „offenen Treff“ Gesellschaftsspiele, Bewegungsspiele/freies Spiel, Tischtennis und Kicker. Für ältere Kinder und Jugendliche stehen auch ein Billardtisch und eine Musikanlage zur Verfügung.