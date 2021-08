Musik in altem Gemäuer : Gelungene Jazz-Premiere im Gelderner Refektorium

Geldern Nach einem klassischen Klavierkonzert wurde das historische Gebäude am Ostwall erneut zu einem Konzertsaal. Diesmal kamen die Jazzfreunde auf ihre Kosten.

Ungewöhnliche Harmonien erklangen in einem für Konzertbesucher noch neuen Raum: Das „Oddgeir Berg Trio“ begeisterte die zahlreichen Musikfreunde im Refektorium am Gelderner Ostwall. Das Programm der Band, deren Mitglieder früher vornehmlich als Session-Instrumentalisten und Studiomusiker den Sound skandinavischer Formationen prägten, wurde von der Musik der Alben „Before Dawn“ und „In the end of the night“ dominiert. Auch mit einem schönen Nebeneffekt für Oddgeir Berg am Piano, Karl-Joakim Wisløff am Bass und Klaus Robert Blomvik am Schlagzeug: Die Gäste im Refektorium nahmen in großer Zahl die Alben „auf Vinyl“ gleich mit nach Hause.