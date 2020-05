Repräsentantin des Gartenbaus in Straelen : Straelens neues Blumenmädchen bei Landgard empfangen

Landgard-Vorstand Dirk Bader wünscht dem neuen Straelener Blumenmädchen Lisa Stienen alles Gute für ihre Amtszeit. Foto: Lina Nikelowski

Straelen Auch in diesem Jahr hat das neue Straelener Blumenmädchen zu Beginn ihrer Amtszeit Landgard besucht. Herzlich empfangen wurde Lisa Stienen von Vorstandsmitglied Dirk Bader, der zur neuen Funktion gratulierte.

Inzwischen ist es gute Tradition, dass das neue Straelener Blumenmädchen zu Beginn seiner Amtszeit Landgard besucht. Erst recht in diesem Jahr, in dem die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die „Grüne Branche“ insgesamt und ganz konkret auch auf die Gartenbaubetriebe im Kreis Kleve dafür sorgen, dass die Amtszeit des neuen Blumenmädchens anders sein wird als in den Jahren zuvor. Umso herzlicher fiel der Empfang im Foyer der Landgard-Zentrale in Herongen aus, bei dem Lisa Stienen im festlichen Kleid und mit offizieller Schärpe auftrat. Dirk Bader, Vorstand der Landgard eG, gratulierte ihr zu ihrer neuen Funktion – standesgemäß mit einem Blumenstrauß und natürlich mit dem aktuell erforderlichen Abstand.

Die 20-Jährige wird dem Straelener Gartenbau ein Jahr lang ein Gesicht geben. Dass die Amtszeit von Lisa Stienen in diesem Jahr wegen Corona eine Besondere sein wird, hat sich bereits mehr als deutlich gezeigt. So konnte der für den 9. Mai geplante Straelener Frühlingsblumenmarkt, auf dem das neue Straelener Blumenmädchen traditionell offiziell ins Amt eingeführt wird, nicht stattfinden. Viele weitere geplante Termine sind ebenfalls fraglich. Die von Landgard gegründete Initiative „Blumen – 1000 gute Gründe“ wird sie dennoch während ihrer gesamten Amtszeit begleiten und bei den Auftritten, die stattfinden können, mit Blumen ausstatten.

So zeigt Lisa Stienen als strahlende Botschafterin für den Straelener Gartenbau bei jeder Gelegenheit, dass es 1000 gute Gründe für Blumen und Pflanzen gibt. Das neue Straelener Blumenmädchen interpretiert ihre Rolle in diesem besonderen Jahr ausdrücklich auch als „Mutmacherin für die Grüne Branche“. Deswegen möchte sie im Laufe ihrer Amtszeit auch möglichst viele Gartenbaubetriebe in der Region besuchen und die wertvolle Arbeit der Betriebe mit Videos, Bildern und Berichten vorstellen.

Dazu wird Lisa Stienen auch den von der Initiative „Blumen – 1000 gute Gründe“ ins Leben gerufenen Instagram-Account „blumenmaedchenstraelen“ nutzen, um ihr Jahr als Straelener Blumenmädchen zu dokumentieren. „Gerade in diesem Jahr ist es uns ein besonderes Anliegen, zusammen mit dem Straelener Blumenmädchen auch über den Instagram-Account zu zeigen, wie wichtig, schön und vielfältig Blumen und Pflanzen sind. Speziell in diesem Jahr gibt es noch viel mehr als 1000 gute Gründe dafür, sie zu kaufen und damit die Betriebe in der Region und die gesamte Grüne Branche zu unterstützen“, sagt Dirk Bader.