Brandschutz in Geldern : Lüllingen hat ein neues Feuerwehrhaus

Lüllingen Es gab in der Gelderner Ortschaft am Samstag gleich zwei Gründe zum Feiern. Das neue Feuerwehrhaus wurde eingeweiht. Und die Lüllinger Wehr blickt auf ihr 100-jähriges Bestehen zurück.

(RP) So voll wie am Samstag war es in Lüllingen De Klus schon lange nicht mehr. Gefühlt war das ganze Dorf auf den Beinen. Und das aus gutem Grund: Die Lüllinger Löscheinheit hatte zur großen Feier eingeladen. Zum einen wurde das neue Feuerwehrgerätehaus offiziell eingeweiht. Zum anderen feierte die Lüllinger Wehr ihr 100-jähriges Bestehen.

Im Fokus stand am Samstag aber auch die Historie der Lüllinger Löscheinheit. Sie wurde vor 100 Jahren von elf Männern im Saal Luyven gegründet – am 26. Februar 1922. Nach den Anfängen mit einfachen Mitteln, als man noch mit einer einfachen Handpumpe auskommen musste, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten einiges geändert, auch fahrzeugtechnisch. Vom VW Bulli der 50er Jahre über einen Ford Transit in den 80er Jahren verfügt die Lüllinger Wehr heute über einen „HLF20“ – ein modernes Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug mit einem fast 2500 Liter fassenden Löschwasserbehälter. Und nach dem Umzug von der „Alten Schule“ am Rochusweg in den Neubau an die Twistedener Straße stimmt jetzt auch die räumliche Ausstattung.