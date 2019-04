Idylle am Niederrhein : Paesmühle lässt Straelen aufatmen

Straelen Wer in Straelen aufgewachsen ist, für den war früher der Weiher mit Kapelle und Wald das Ziel für Sonntagsspaziergänge. Doch auch für Erwachsene ist das Gebiet der ideale Ort, um den Alltag zu vergessen.

Ein lauer Aprilwind streicht durch die Buchenwipfel. Gemächlich gleiten einige Erpel über das flache Wasser und lassen ein leises Schnattern hören. Ein junges Pärchen auf einer Bank hält die Gesichter in die Sonne. Margret Linßen auf der Bank daneben blickt über den Weiher auf die weiße Kapelle. „Hier ist mein Lieblingsplatz“, sagt die Straelenerin. Hier könne sie abschalten, meditieren. Und nicht nur sie. Viele Menschen aus Straelen und Umgebung kommen in das Waldgebiet rund um den Paesmühlenweiher, um den Alltag hinter sich zu lassen.

Aus Richtung Kevelaer / Weeze / Goch / Kleve Landesstraße 361 durch Lüllingen, an Walbeck vorbei weiter Richtung Straelen, am Kreisverkehr weiter Richtung Nettetal, rechts auf die Bundestraße 221, an den nächsten zwei Ampelkreuzungen weiter geradeaus, nach zwei Kilometern rechts der Beschilderung „Paesmühle“ (Paesmühlenweg 14) folgen

Während der NS-Zeit wurde das Anwesen von den damaligen Machthabern entschädigungslos enteignet. 1952 ging der Besitz wieder an die Pfarrei Sankt Josef zurück, die bis in die Mitte der 70er Jahre Ferienfreizeiten durchführte. Mitte der 1960er Jahre ging ein Teil des Geländes des Paesmühlenhofes durch den Bau eines Bundeswehrdepots verloren. 1984 kaufte die Stadt Straelen das gesamte Gelände mit Herrenhaus, Kapelle und Gemeinschaftsräumen.

Seit dem 19. März 1999 können Paare dort in traumhafter Umgebung am Weiher im Wald standesamtlich heiraten. Die romantische Kapelle zieht seit 20 Jahren heiratswillige Paare nicht nur aus Straelen, sondern auch aus den benachbarten Gemeinden und Städten an. In den vergangenen Jahren stieg die Anzahl der Eheschließungen von Jahr zu Jahr. 2018 waren es insgesamt 122 Eheschließungen, für 2019 lagen bis April bereits 122 Anmeldungen vor.