Obstsaison setzt früher ein : Nabu verleiht wieder Pressen für den eigenen Saft

Geldern Mit der Aktion sollen Menschen für die Verwertung des eigenen Obstes begeistert werden. Gleichzeitig wird so für den Erhalt der Streuobstwiesen am Niederrhein geworben. Denn die bieten viele Vorteile für Tier und Mensch.

In trockenen Zeiten wie diesen beginnt die Obstsaison teilweise schon früher als erwartet. Viele Garten- und Obstwiesenbesitzer wissen gar nicht wohin mit ihren Früchten. Wie im vergangenen Jahr verleiht das Nabu-Naturschutzzentrum Gelderland im Rahmen des vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) geförderten Projektes „Ausbau und Sicherung des Streuobstwiesen-Netzwerks im Südkreis Kleve“ deshalb Saftpressen und Dörrgeräte. Ziel der Aktion ist es, die Menschen für die Verwertung des eigenen Obstes zu begeistern und gleichzeitig für den Erhalt der Streuobstwiesen am Niederrhein zu werben.

Beim Nabu-Naturschutzzentrum Gelderland können Bürger verschiedene Saftpressen mit komplettem Zubehör zum Waschen, Zerkleinern, Erhitzen und Abfüllen der Früchte ausleihen. Die Saftpressen eignen sich für mittlere (ab 200 Kilo) und große Obstmengen (ab 500 Kilo) und pressen mit Wasserdruck, zum Beispiel aus dem Gartenschlauch – ganz ohne Kraftaufwand. Damit der Saft lange haltbar bleibt, sollte er pasteurisiert (kurzzeitiges Erhitzen auf etwa 80 Grad) und in verschließbare Gefäße abgefüllt werden. Beim Nabu-Naturschutzzentrum sind dafür Bag-in-Box-Beutel und Kartons erhältlich. Durch einen ausgeklügelten Zapfhahn, der keine Luft und somit Keime in den Beutel strömen lässt, bleibt der Saft auch angebrochen bis zu drei Monate (nicht angebrochen bis zu einem Jahr) haltbar.

Die Ausleihe der Saftpressen kostet beim Nabu-Naturschutzzentrum Gelderland 30 Euro (plus Kaution), die Dörrgeräte gibt es für 15 Euro. Eine Reservierung ist möglich per E-Mail an Streuobst@nz-gelderland.de oder unter der Telefonnummer 02838 96544. Zum vereinbarten Termin können die Pressen und die Utensilien dann in Kapellen im Nabu-Naturschutzzentrum Gelderland, Kapellener Markt 2, abgeholt werden.