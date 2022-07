Für Groß und Klein : Workshops im Kevelaerer Museum für Kinder und Opas

Kevelaer An drei Terminen während der Sommerferien können im Niederrheinischen Museum kleine und große Menschen miteinander kreativ werden.

Ob Malen, Basteln oder „Abklatschen“ – mit Oma und Opa macht das Kreativsein doppelt so viel Spaß. Deswegen gibt es in diesem Sommer eine neue Familienworkshopreihe im Museum Kevelaer, in der Enkelkinder und Großeltern zusammen einen bunten Vormittag genießen können. Mitmachen dürfen natürlich auch Tanten und Onkel, Mamas und Papas und wer immer sonst noch Lust hat.