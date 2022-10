Mitglied bei Agrobusiness Niederrhein : Für den Gartenbau auf der Straße unterwegs

Michael van Kempen (li.) und Thijs Rutten von Schiffer Pflanzenlogistik stellen Kathrin Poetschki und Anke Schirocki ihr Unternehmen vor. Foto: Agrobusiness Niederrhein

Kevelaer Das Logistik-Unternehmen Schiffer Pflanzenlogistik will als neues Mitglied im Verein Agrobusiness Niederrhein den Austausch mit der grünen Branche am Niederrhein intensivieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Der Gärtner gehört in die Produktion und wir auf die Straße“ – so steht es auf der Internetseite von Schiffer Pflanzenlogistik. Der Transport der Pflanzen vom Gärtner zur Vermarktung stand schon seit Gründung der Firma im Fokus. Durch diese Bündelung können größere Mengen bei den Gärtnern am Niederrhein eingesammelt und effizient zur Vermarktung in Lüllingen und Herongen gebracht werden. Das spart Zeit und Transportwege für Gartenbaubetriebe. In gegengesetzter Richtung nimmt Schiffer bei Bedarf Jungpflanzen mit zu den Gärtnern. Diese Jungpflanzen kommen oft aus den Niederlanden und werden zentral in Lüllingen bei der Vermarktung abgeliefert. So transportiert Schiffer Pflanzenlogistik zu 90 Prozent Pflanzen und Zubehör.

Jetzt ist Schiffer Pflanzenlogistik Mitglied bei Agrobusiness Niederrhein. Inhaber und Geschäftsführer Thijs Rutten möchte über die Mitgliedschaft viele unterschiedliche Leute aus der grünen Branche kennenlernen. Als Logistiker hatte er in der Vergangenheit weniger mit Blumen und Pflanzen zu tun. Er möchte verstehen, was in der Branche am Niederrhein passiert und welchen aktuellen Herausforderungen sich seine Kunden stellen müssen. So hofft er, bessere Dienstleistungen anbieten zu können.

„Das geht am besten über Gespräche und das Netzwerken mit unterschiedlichen Leuten“, erläutert er.

Anke Schirocki, Geschäftsführerin von Agrobusiness Niederrhein, und Kathrin Poetschki, Projektkoordinatorin im Projekt Agropole bei Agrobusiness Niederrhein, tauschten sich über die Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Rahmen der Vereinsaktivitäten aus. „Vernetzung fördern, Wissenstransfer unterstützen und auf diese Weise dazu beizutragen, dass mehr Wissen und neue Ideen in den Betrieben zu Innovationen führen, das ist die Aufgabe von Agrobusiness Niederrhein“, erklärt Anke Schirocki.

„Das machen wir auch grenzüberschreitend“, fügt Poetschki hinzu, „daher sehe ich auch Potenzial für die Einbeziehung niederländischer Unternehmen in den Austausch.“

Thijs Rutten ist Niederländer mit Wohnsitz in Horst. Seit 35 Jahren ist er als studierter Logistiker in dieser Branche tätig und dabei meist international unterwegs. 2018 hat er mit der Übernahme von Mercuur Smart Logistics seinen Traum von der Selbstständigkeit erfüllt. 2020 kam dann das Unternehmen Schiffer Pflanzenlogistik dazu. „Die beiden Firmen ergänzen sich sehr gut und in der engen Zusammenarbeit lassen sich viele Synergien erzeugen, die auch dazu führen, dass weniger Fahrten notwendig sind.“

Michael van Kempen war schon vor der Übernahme durch Rutten bei Schiffer beschäftigt. Er ist Betriebsleiter und hat die Reaktion der Gärtner auf den Wechsel unmittelbar miterlebt.

„Natürlich gab es da anfangs Misstrauen und die Sorge, dass sich sehr viel am Service ändern könnte, auch aufgrund der Übernahme durch einen Niederländer“, erklärt van Kempen. „Das hat sich aber mit der Zeit gelegt“, fügt er hinzu. „Der Service ist geblieben, auch wenn sich das eine oder andere in den Abläufen geändert hat, und das hat sicher nichts mit der Nationalität des Geschäftsführers zu tun.“ Die Abläufe sind digitaler geworden. Heute kann der Gärtner im Gewächshaus seine Lieferungen in eine App eingeben und muss dafür nicht mehr den Telefonhörer in die Hand nehmen. Zukunft voller Herausforderungen und Chancen.

Zukünftig sieht Geschäftsführer Rutten noch Potenzial, die Dienstleistungen auszuweiten. So könnte das Unternehmen den Gartenbaubetrieben auch noch Aufgaben wie das Verpacken und Etikettieren abnehmen und so Produktionsabläufe insgesamt noch effizienter gestalten.

(RP)