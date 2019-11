Ärztliche Versorgung im Gelderland : „Das Land ist besser als sein Ruf“

Ärztliche Versorgung auf dem Land - Dr. Dominik Falkenstein und Dr. Wilhelm Hüsch berichten von den Problemen und Chancen der Nachfolge. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Dominik Falkenstein hat sich als junger Arzt in Geldern niedergelassen – eine Seltenheit. Wegen fehlender Nachfolger gilt der Kreis Kleve als unterversorgt. Doch es gibt Förderprogramme, die aufs Land locken sollen

Wenn sich am Mittwochnachmittag die Tür der Praxis schließt, ist für Dominik Falkenstein noch nicht Feierabend. Dann packt er seine Tasche, fährt nach Walbeck oder Hartefeld, Veert oder Kapellen und besucht seine Patienten, die nicht mehr selbst in die Praxis am Issumer Tor kommen können. Und auch in den Pausen, die eigentlich gar keine Pausen sind, weil er immer unterwegs ist, kümmert er sich um seine Patienten.

Seit eineinhalb Jahren arbeitet Falkenstein in einer Hausarztpraxis in Geldern, einem sogenannten Medizinischen Versorgungszentrum, kurz MVZ. Medizin studiert hat er an der Universität in Düsseldorf, an einer Klinik in Essen hat er seinen Facharzt absolviert. Über eine klassische Stellenanzeige wurde er dann aufmerksam auf die Stelle in Geldern.

Info Als Arzt angestellt statt selbstständig Einführung Medizinische Versorgungszentren (MVZ) gibt es seit 2003 neben Einzelpraxen oder Praxisgemeinschaften. Grund war ein Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung. System In MVZ können beliebig viele zugelassene Ärzte im Angestelltenverhältnis arbeiten, was in den herkömmlichen Praxen nur sehr eingeschränkt erlaubt ist. Die Versorgungszentren können Fachärzte unterschiedlicher Richtungen beschäftigen, oder nur aus Ärzten einer Fachrichtung bestehen.

Die Praxis hat Wilhelm Hüsch im Jahr 2003 übernommen, seit 2007 praktiziert der Allgemeinmediziner in den Räumen am Issumer Tor. Nun hat der 60-Jährige mit Dominik Falkenstein bereits einige Jahre vor seinem Ruhestand einen Nachfolger gefunden. Die ebenfalls junge Ärztin Kathrin zur Heiden komplettiert das Team. „Das war ein Glücksfall“, sagt Dominik Falkenstein. Auch wenn er die Stadt Geldern gar nicht kannte, schien ihm die Stelle attraktiv. „Ich wollte schon immer Patienten langfristig betreuen und mein eigener Herr sein.“

Falkenstein weiß aber auch, dass viele seiner Kollegen die Stellenanzeige ignoriert hätten. Denn dass sich junge Ärzte dafür entscheiden, auf dem Land zu praktizieren, ist selten. Und die hier ansässigen Hausärzte haben große Probleme, Nachwuchs für ihre Praxen zu finden.

Die Folge: Der Kreis Kleve gilt als unterversorgt. Der Versorgungsgrad bei Hausärzten liegt laut kassenärztlicher Bundesvereinigung bei 86 Prozent – es gibt also zu wenige Mediziner für die Bürger.

Das merken die Patienten, berichtet Dominik Falkenstein. Immer wieder stünden Männer und Frauen vor der Tür, die um einen Termin betteln, weil andere Ärzte keine neuen Patienten mehr aufnehmen. Den Satz „Sie sind meine letzte Hoffnung“ habe Falkenstein schon häufiger gehört, berichtet er. „Die Leute sind sehr dankbar, wenn wir sie aufnehmen.“

Dominik Falkenstein schätzt das an seiner Arbeit auf dem Land – die Dankbarkeit, der intensive Kontakt mit den Patienten, das selbstständige Arbeiten. Viele junge Ärzte aber, sagt er, wollten das nicht. „Die meisten wollen Hirnchirurg oder Herzspezialist werden, kein Allgemeinmedizinier“, sagt er. Sie wollten in großen Uni-Kliniken arbeiten, Karriere machen. „Und es ist natürlich auch Bequemlichkeit“, sagt Wilhelm Hüsch. „Viele junge Ärzte wollen dort arbeiten, wo sie auch studiert haben.“ Das bedeute in den Städten aber auch: Konkurrenz unter den Medizinern, hohe Belastung, schlechte Arbeitsbedingungen. Das sei, zumindest am Niederrhein, ganz anders, sagt Falkenstein. „Das Land ist besser als sein Ruf.“

Die Zahlen zeigen jedoch, dass es nicht viele junge Ärzte in die Region zieht. In dem Gebiet zwischen Kleve und Bonn, Essen und Aachen, sind 252 Hausarztsitze offen, die sich ungleichmäßig über die Region verteilen, heißt es von der Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein. Ein Strukturfonds der KV soll Praxen in Gegenden finanziell bezuschussen, wo Versorgungsengpässe drohen. Der komplette Kreis Kleve gilt als solches Fördergebiet, ist als großer roter Fleck auf der grauen Karte eingezeichnet. Die Zuschüsse sollen vor allem Hausärzten zugute kommen. Die maximale Fördersumme beträgt 70.000 Euro.

Auch das Gelderner St.-Clemens-Hospital hat zusammen mit dem Kreis Kleve eine Offensive gestartet, um ärztlichen Nachwuchs an den Niederrhein zu holen. Mit einem neuen Stipendien-Programm könnten vier Medizinstudenten gefördert werden, wenn sie sich verpflichten, ihre fünfjährige Facharztausbildung im St.-Clemens-Hospital zu absolvieren und anschließend mindestens weitere fünf Jahre im Kreis Kleve tätig zu sein. Für maximal 48 Monate wird ein Stipendium in Höhe von monatlich 1.200 Euro vergeben, insgesamt somit bis zu 57.600 Euro.

„Der bereits jetzt erkennbare Ärztemangel im Kreisgebiet wird sich weiter verschärfen. Häufig ist es für den Praxisinhaber schwierig, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden“, so Landrat Wolfgang Spreen. Die Kooperationsvereinbarung läuft über zehn Jahre. „Dies bietet uns die Chance, die Nachwuchsmediziner nachhaltig an den Kreis Kleve zu binden“, sagt Christoph Weß, Direktor des St.-Clemens-Hospitals.