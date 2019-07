Issum : Lampions leuchten auch bei Regen in Issum

Lampions leuchten auch bei Regen in Issum

Issum Die Besucher feierten das 17. Lampionfest im idyllischen Rathauspark bei familiärer Atmosphäre.

(sabi) In kleinen Gruppen standen die Besucher des 17. Lampionfestes im Rathauspark unter großen Schirmen. Vom regnerischen Wetter ließen sie sich nicht abhalten. Das Lampionfest gilt als gesetzter Termin, der am Samstag vor dem Niederrheinischen Radwandertag einlädt. „Wir kommen extra aus Krefeld“, erzählt Hilde Henselowsky, die mit Freundinnen unterwegs war. „Ich kenne den Rathauspark aus der Adventszeit. Jetzt wollten wir sehen, wie es im Sommer zugeht“, so die Krefelderin.