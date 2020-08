Jugendarbeit in Straelen : „Open Huus“ wieder am Start

Herongen Das Jugendzentrum in Herongen wurde während der Corona-Zwangspause renoviert. Luisa Janßen ist die neue Ansprechpartnerin für die Kids in der Ortschaft.

Luisa Janßen freut sich, dass es endlich wieder losgeht im „Open Huus“ in Herongen. Die 25-jährige Straelenerin unterstützt nach Beendigung ihres Studiums der Sozialen Arbeit seit Februar das Team der städtischen Jugendarbeit in Straelen. „Auf meine Arbeit mit den Kids und Jugendlichen hier im ,Open Huus’ hatte ich mich sehr gefreut, aber leider bremste uns dann das Coronavirus wenige Wochen nach meinem Start mit allen bekannten Auswirkungen aus. Aber wir haben die Zeit sehr effektiv genutzt und das ,Open Huus’ komplett umgekrempelt, frisch gestrichen und neue Möbel aufgestellt. Und endlich kann es jetzt wieder losgehen“, beschreibt Luisa Janßen die vergangenen Monate.

Seit Ende der Sommerferien dürfen die beliebten Treffs für Kinder und Jugendliche wieder stattfinden. Luisa Janßen und Philipp Hansen laden mittwochs und donnerstags jeweils in der Zeit von 15 bis 18 Uhr ins „Open Huus“ ein. Am Mittwoch stehen im Kindertreff Aktivitäten für Jungen und Mädchen im Grundschulter auf dem Plan. Neben zahlreichen Outdoor-Aktivitäten und Möglichkeiten zum freien Spiel gibt es immer ein festes Angebot wie gemeinsames Basteln oder Kochen. So steht am 2. September ein Spieletag und am 9. September das Basteln eines Wurfspiels auf dem Programm. Selbstverständlich sind nicht nur die Kinder aus Herongen, sondern auch alle Straelener Kids willkommen.