Von Comedy bis Klassik ist alles dabei Was der Kulturring Straelen 2023 plant

Herbert Knebels Affentheater kommt wieder am 27. Oktober um 20 Uhr in die Bofrost-Halle. Mit dem aktuellen Programm ruft es allen Zweiflern und Kritikern zu „Fahr zur Hölle, Baby“. Einen Tag später, am 28. Oktober, präsentiert Pawel Popolski in der Bofrost-Halle mit seiner Popolski-Show „Nach der Strich und der Faden“ die schönsten Wodkalieder der Musikgeschichte. Mit Hilfe der polnischen Video Software Skypek werden weitere Popolski-Familienmitglieder aus dem Plattenbau in die Show geschaltet. Pawel spielt das Lied von der bösen Note, „der fiese Fis“, singt mit dem Publikum „der errrrrrotischste Lieder aller Zeiten“ und trommelt wie immer „der Putz von der Decke“. Die französische Opernsängerin und jahrelange Wahlpariserin Marie Giroux und die norddeutsche Perle der Ostsee, die Pianistin und Akkordeonistin Jenny Schäuffelen, laden als Duo „Pariser Flair“ zum Candle-Light-Konzert am 24. November ab 20 Uhr in den „Straelener Hof“ ein. Das Programm verspricht eine Reise durch Paris – von Aznavour bis Piaf über Brel und Becaud. An diesem Abend wird das Publikum die ganz großen Klassiker des französischen Chansons hören und besser kennenlernen aber auch allerlei interessante Tipps über Paris bekommen.