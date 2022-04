Landtagswahl 2021 : „Starkes Ehrenamt stärkt die Region“

FDP-Landtagskandidat Lucas van Stephoudt kommt im Wahlkampf mit vielen Menschen ins Gespräch. Foto: Norbert Prümen

Geldern Lucas van Stephoudt ist der Landtagskandidat der FDP im Wahlkreis Kleve I. Heimatverbundenheit und Vereinsleben spielen in seinem Leben eine wichtige Rolle. Der Wirtschaftspolitik gilt sein besonderes Interesse.

Lucas van Stephoudt ist ein echter Vereinsmensch. Von Kindheit an ist der Mann aus der Dypt mit allem groß geworden, was in Hartefeld aktiv ist. Bei Blau-Weiß ist er im Vorstand, zudem ist er Elferratspräsident, er ist im Tennisklub und hat Fußball gespielt (in Rheurdt). Natürlich ist er Schützenbruder und zudem Mitglied im Kiwanis-Club Geldern. Da überrascht es nicht, dass das Ehrenamt in seinem Wahlkampf eine ganz besondere Rolle spielt. Und zu seinem Beruf als Wirtschaftsförderer der Stadt Geldern passt sein besonderer Blick auf die Wirtschaftspolitik. „Starkes Ehrenamt, starke Region“, ist entsprechend sein Motto im Landtagswahlkampf, bei dem er sich für die FDP um das Mandat für den Südkreis bewirbt.

Wie das zusammenpasst, erläutert er am Beispiel Fachkräftemangel. „Wer im Ehrenamt und den Vereinen verwurzelt ist, bleibt eher der Region treu“, ist van Stephoudt überzeugt. Wenn man das Ehrenamt stärke und die Vereinsstruktur erhalten könne, entlaste man damit auch den Arbeitsmarkt. „Unsere Betriebe brauchen diese Leute“, weiß van Stephoudt aus vielen Gesprächen.

Info Das ist Lucas van Stephoudt Kindheit Geboren am 25.1.1994, aufgewachsen in Hartefeld Ausbildung Bis zur Klasse 10 am Spee-Gymnasium, dann Wirtschaftsabitur mit dem ersten Jahrgang dieses Ausbildungsgangs am Berufskolleg. Ausbildung bei der Sparkasse Krefeld. Nebenberufliches Studium an der FOM. Beruf Wirtschaftsförderer, zuvor Kaufmann im Einzel- und Großhandel, und Bankkaufmann. Familie ledig, wohnt mit seiner Lebensgefährtin Michelle Benedens und Hündin Meera in der Dypt Politik 2013 Eintritt FDP, Kreisvorstand Julis und sachkundiger Bürger in Geldern, seit 2018 stellvertretender Vorsitzender der FDP Geldern und im Kreisvorstand.

Er ist das personifizierte Beispiel dafür: er ist seiner Region, seinem Dorf treu geblieben. Nach dem Abitur am Berufskolleg ging es für ihn zunächst zur Sparkasse Krefeld. Dort arbeitete er noch nach der Lehre, wechselte dann aber zu Adam Linzner in Rheurdt. Seine Großeltern mütterlicherseits gründeten das Handelsunternehmen. 2019 wurde er Wirtschaftsförderer in seiner Heimatstadt Geldern – und hat nun mit Pressesprecher Herbert van Stephoudt seinen Vater als Kollegen.

Politik habe ihn schon immer interessiert, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Mit Blick auf die Wirtschaftspolitik habe er früh mit der FDP sympathisiert. „Der liberale Ansatz gefällt mir am besten“, sagt er. Doch zunächst lag das Antragsformular nur auf seinem Schreibtisch, bis zur Bundestagswahl 2013. Die Liberalen scheiden aus dem Parlament aus, und bekamen ein neues Mitglied. „Ich weiß noch, wie ich das Formular zum Briefkasten gebracht habe. Online ging damals ja noch nichts“, erinnert sich van Stephoudt. Gleich im nächsten Jahr ging es für ihn in den Vorstand des neu gegründeten Kreisverbandes der Julis, in Geldern wurde er sachkundiger Bürger – zeitweise mIt vier Ausschüssen. Seit 2018 ist er stellvertretender Vorsitzender im Stadtverband und Mitglied im Kreisvorstand. Auf Vorschlag der FDP Geldern und Issum wurde er nun Landtagskandidat. Realistisch geht er davon aus, dass es für ihn nicht wirklich um das Mandat geht. Aber er wolle alles geben und mithelfen, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Was das heißt? Es sollte keine Regierungsbildung ohne Beteiligung der FDP möglich sein.

Im Wahlkampf erlebt er allerdings, dass die Themen aus der Landespolitik den Menschen derzeit nicht auf den Nägeln brennen. „Es geht um den Krieg in der Ukraine, um die Energiekosten, um den Spritpreis“, berichtet er von den Gesprächen mit den Bürgern. „Das ist natürlich auch gut zu verstehen“, sagt van Stephoudt. Und Lob gebe es auch am Infostand oder beim Pendlerfrühstück der FDP für die Grünen mit ihren Ministern und Christian Lindner. Nur Bundeskanzler Scholz stehe spürbar in der Kritik.

Seine Kontakte, auch über den Landesfachausschuss Wirtschaft, will Lucas van Stephoudt dafür nutzen, in Düsseldorf für die ländliche Region zu werben. „Viele in den Städten können sich gar nicht vorstellen, was die hohen Energiekosten auch für uns etwa im Gartenbau bedeuten“, berichtet er. Da brauche man eine deutliche Stimme aus dem Gelderland.