Spielangebote für Kinder, Musik und Tanz Frauen aus aller Welt feiern gemeinsam in Geldern

Die Förderung von Verständigung und Toleranz zwischen unterschiedlichen Völkern, Kulturen und Religionen steht beim „Interkulturellen Frauenfest“ im Vordergrund. Gefeiert wird in Geldern am Freitag, 1. September. Von 15 bis etwa 18 Uhr erwartet die Gäste im katholischen Pfarrheim Sankt-Maria-Magdalena am Kirchplatz 3 in Geldern ein buntes Programm mit Spielangeboten für Kinder, Musik und Tanz. Die Gäste dürfen auf Köstlichkeiten nach Rezepten ferner Länder gespannt sein, die Besucher sind eingeladen, sich mit Speisen aus ihrer Heimat an einem „Mitbring-Buffet“ zu beteiligen. Auch für Kuchen, Kaffee und Erfrischungsgetränke ist gesorgt. Veranstalter sind der Caritasverband Geldern–Kevelaer, die Familienbildungsstätte Geldern–Kevelaer und die Stadt Geldern. Mit dabei sind auch Lehrerinnen der Frauensprachkurse für Geflüchtete und Migrantinnen und Ute Krapohl-Leppers von der Familienbildungsstätte. Ebenfalls im Organisationsteam: die Beraterinnen Sozialarbeit und Integration, Prisca Aupperle und Nesrin Omar, aus dem Bereich Jugend und Familie der Stadt Geldern sowie Eva Schoofs, die für Integration und Migration beim Caritasverband zuständig ist. Nadine Schönfelder, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Geldern: „Wir finden es wichtig, dass die Menschen aufeinander zugehen und gemeinsam einen Tag der Begegnung gestalten. Alle gemeinsam laden wir daher dazu ein, sich bei unserem Fest im Pfarrheim persönlich kennenzulernen.“