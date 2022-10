Herbst- und Kartoffelmarkt : In Pont dreht sich alles um die Kartoffel

Um die tolle Knolle geht es am Sonntag beim Herbst-und Kartoffelmarkt in Pont Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Pont Rund 40 Stände werden am Sonntag für den Herbst- und Kartoffelmarkt aufgebaut. Der Heimat- und Förderverein organisiert das Fest zum 24. Mal. Im Haus der Vereine präsentiert sich das Dorfarchiv.

Zum Ausklang der Herbstferien lädt der Heimat- und Förderverein Pont zum 24. Mal zu seinem Herbst- und Kartoffelmarkt. Ein gut gewähltes Datum, schließlich waren es früher die Kartoffelferien. Sobald die Kartoffeln reif waren, hieß es für die Schulklassen: ab auf die Felder, um gemeinsam die tolle Knolle zu ernten. Die große Bedeutung der Knolle für die Ernährung hatte schon der Preußenkönig Friedrich II. erkannt, der sie in der großen Hungersnot des Siebenjährigen Krieges 1756 in Preußen für seine Untertanen einführen ließ. Am Sonntag, 16. Oktober, locken von 10 bis 17 Uhr rund 40 Stände ins Ortszentrum. Ponter Geschäfte und Gewerbetreibende unterbreiten ihr Angebot, und die Vereine machen klar, wer sie sind und was sie tun – und laden dabei dazu ein, mitzumachen.