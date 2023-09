Gelderner Autoschau am 1. Oktober Vom Oldtimer bis zu den neusten Modellen

Stadtradeln Die Stadt Geldern bedankt sich am Sonntag bei den besonders erfolgreichen Teilnehmern am Stadtradeln. Für 14.30 Uhr wurde zur Siegerehrung am Drachenbrunnen auf dem Marktplatz eingeladen. Vergeben werden Preise für die Teams mit den meisten Kilometern. Ebenso für die erfolgreichsten Teams im Schulradeln und die bestplatzierten Kindertagesstätten. Weitere Preise erhalten die Teams mit den meisten absolvierten Kilometern je Mitglied. Ermittelt wurden auch die erfolgreichste Radlerin und der erfolgreichste Radler. Insgesamt beteiligten sich in Geldern 1220 Fietser in 65 Teams am Stadtradeln.