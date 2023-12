Moonlight-Shopping in Nieukerk Lichterfahrt mit Kettcars und Treckern

Zum langen Einkaufsabend im Advent lädt der Werbering Nieukerk auch in diesem Jahr ein. Am Freitag, 8. Dezember, findet das Moonlight-Shopping in Nieukerk statt. Es gibt eine neue Attraktion: Um 18 Uhr startet die erste Kettcar-Lichterfahrt durch den Ortskern. Die drei schönsten Kettcars werden prämiert.