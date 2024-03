Schreinerei Lambrecht in Issum Seit 70 Jahren an Säge und Hobel

Die Wurzeln des Betriebs reichen zurück bis ins Jahr 1943. Gegründet von Johann Lambrecht an der Weseler Straße in Geldern wurde die Firma von Matthias Lambrecht weitergeführt, bevor sein Sohn Stefan Lambrecht im Jahr 2000 in den Betrieb einstieg. Seitdem hat er sich in die Geschäftsführung eingearbeitet und im August 2002 seine Meisterprüfung vor der Handwerkskammer in Düsseldorf abgelegt.