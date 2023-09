Nacht der offenen Gotteshäuser Gott auf der Spur in Issum

Die Dankbarkeit sei ein Grundthema des Glaubens, das in jeder Konfession vorkomme, erklärt die evangelische Pfarrerin Yvonne Brück. „Danke sagen ist was wunderbares“ und das sei kein Gefühl, sondern eine Grundhaltung. „Ich glaube, das muss man neu einüben, sonst geht es verschütt.“ Grundsätzlich biete der Abend auch die Gelegenheit, sich über die Grundfragen des Lebens klar zu werden: Wer bin ich als Mensch, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Der große Vorteil sei, dass alle vier Gotteshäuser nah beieinander sind und so tatsächlich an einem Abend „begangen“ werden können. „Wir machen mit, weil wir Teil des Dorfes sind“, sagt Yvonne Brück für die evangelische Kirche. Und noch einen Aspekt findet sie wichtig: „Gastfreundlich sein, ich finde, das steht Kirche gut zu Gesicht.“