Schützenfest und Kirmes : Straelen feiert König Sebastian Thockok

König Sebastian Thockok von der St.-Aloysius-Bruderschaft Broekhuysen und seine Königin Melanie Grimm mit Minister Marek Schaffers mit Hofdame Steffi Berghs-Trienekens, Minister Lars Linßen mit Hofdame Melina Grube, Minister Peter Aymans mit Hofdame Julia Brimmers, Minister Niclas Maasackers mit Hofdame Isabel Ashoff und Minister Michael Gravendyck mit Hofdame Larissa Schreurs standen am Sonntag im Mittelpunkt des Straelener Kirmes.

Auch am Montag wird weiter gefeiert: Bereits um 6 Uhr ist Wecken des Hofstaats durch den Musikverein Broekhuysen. Um 9 Uhr beginnt das Festhochamt in der St.-Cornelius-Kirche. Mit dem Musikverein Auwel-Holt geht es dann nach Straelen, wo in der Bofrost-Halle, wo der Frühschoppen mit der Band „Treasure” ansteht. Kirmesdienstag ist Seniorennachmittag. Seinen Schlusspunkt findet das Schützenfest am Freitag um 19 Uhr mit der Gerichtsverhandlung und dem Verbrennen der Kirmespuppe. RP-Foto: Evers