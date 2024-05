Neue Vorsitzende Führungswechsel beim Trommlerkorps Sevelen

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Trommlerkorps Sevelen 1923 war ein ganz besonderer und vor allem wichtiger Posten neu zu besetzen. Es ging um den Posten des ersten Vorsitzes. Dieses Amt wurde seit 2019 von Michaela Mill ausgeübt. Sie führte den Verein immer sicher durch viele Höhen und auch Tiefen. Doch nun legte sie ihr Amt nach fünf Jahren nieder. Eine Nachfolge musste gefunden werden. Der Vorstand hatte vor der Versammlung bereits viele Gespräche mit möglichen Kandidaten für dieses verantwortungsvolle Amt geführt und konnte somit Carolin Schwevers als Nachfolgerin zur Wahl vorschlagen. Carolin Schwevers trat im Jahr 2000 in den Verein ein. Seitdem unterstützt sie den Musikverein an der Alt- und in der 3. Böhmflöte. Im vergangenen Jahr übernahm sie den Vorstandsposten der Zeugwartin und sorgte dafür, dass alle Musiker stets mit Uniformen und Instrumenten ausgestattet waren.