Claudia Molderings und Stefan Kierek führen Ortsverband : Gelderns Grüne setzen erstmals auf eine Doppelspitze

Geldern Claudia Molderings und Stefan Kierek sind die beiden Vorsitzenden der Grünen in Geldern. Für die Wahl einer Doppelspitze wurde die Satzung geändert.

Der neue Vorstand hat bereits seine Arbeit aufgenommen und organisiert derzeit den grünen Landratswahlkampf vor Ort. Der gemeinsame Kandidat von SPD und Grünen, Stefan Welberts, wird auf den Wahlkampfständen auf dem Marktplatz in Geldern an den Samstagen 5. und 26. November anwesend sein. Er kündigte an, sich darauf zu freuen, mit den Bürgern in Kontakt zu kommen.