Vogelschießen der St.-Paulus-Bruderschaft : Hans Kilders ist der neue Schützenkönig in Poelyck

Hans Kilders ist der neue Schützenkönig in Poelyck

Poelyck Nach dem 177. Schuss war der Vogel erledigt. Somit sind die Weichen für das bevorstehende Schützenfest vom 16. bis 19. September gestellt.

Nach zweijähriger Zwangspause wegen Corona fand in Poelyck wieder das Vogelschießen statt. Zunächst trafen sich die Mitglieder der St.-Paulus-Bruderschaft an der Brigittenkapelle in Klein-Holthuysen. Für die Musik sorgte der Spielmannszug Blau-Weiß Hartefeld. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Thomas Kleinmanns und dem Fahnenschwenken zu Ehren des scheidenden Königs Florian Elspaß samt seiner Minister Jauques Hils und Daniel van de Laak begann das Schießen. Eröffnet wurde es durch den Ehrenschuss des Präses der Bruderschaft, Pastor Albert Lüken.