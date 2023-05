Frühlingsmarkt in Wachtendonk Mit Bürgermeister Paul Hoene durchs Rathaus gehen

Dominik Mysor von „Wir für Wachtendonk und Wankum” hat noch einen besonderen Vorschlag: „Sollten Sie Lust auf eine schöne Radtour durch die Gemeinde haben, so kombinieren Sie doch unseren Markt mit dem Tag der offenen Tore in Wankum. Die Werbegemeinschaft freut sich auf Ihren Besuch in der Stadt Wachtendonk und in Wankum.“