Spielmannszug „Blau-Weiß“ lädt ein Hartefeld feiert Frühlingsfest mit Wein und Reibekuchen

Mit Schwung und gut gelaunt in den Frühling tanzen: Dazu lädt der Spielmannszug „Blau-Weiß“ Hartefeld am Samstag, 6. Mai, ab 17 Uhr auf den Platz vor dem Hartefelder Jugendheim („Alter Schulhof“) ein. Zahlreiche Attraktionen rücken die Familien in den Fokus. Während bei der Kinderschminkaktion und „Evas Ballonkunst“ Kinder und Erwachsene staunen werden, sind an Kickertischen, Nagelholz oder auch beim „Heißen Draht“ Geschicklichkeit und Reaktionsvermögen gefragt.