Drachen- und Feuerfest mit verkaufsoffenem Sonntag In Geldern wird der Drache geweckt

Um 11 Uhr beginnt das bunte Treiben mit dem Drachen- und dem Mittelaltermarkt in der Innenstadt. „Die Kinder sollen mit ihren Rufen den Drachen aufwecken“, sagt Heinz Roelofs. Als Knappen haben die Jungen und Mädchen den Drachen gegen Raubritter zu verteidigen, wofür sie zum Dank einen Drachenorden aus Leder erhalten. Ab 14 Uhr wird der Drache im großen Festumzug durch die Stadt geführt. „Dieses Jahr läuft der Umzug andersrum“, kündigte Gabi Engelke an. Es geht über den kleinen Markt erst Richtung Hülser-Kloster-Straße und dann zur Glockengasse. Drei Stopps mit Überraschungen und Programm sind vorgesehen. In der Glockengasse wird „Drachenblut“ an Erwachsene und Kinder ausgeschenkt, an letztere natürlich alkoholfrei. Angeführt wird der Umzug von den Bergknappen, dem einzigen Musikzug weit und breit, den man für dieses gefährliche Unterfangen gewinnen kann. Aber angeführt von einer Drachtentochter wie Monika Friemel können die Musiker bestens mit dem Schuppentier umgehen. Mit dabei sind auch die Kranenburger Turmreiter, Gaukler, Feuerartisten und eine Falknerin.