Land-Art-Ausstellung im Achterhoek 35 Künstler machen bei der Land-Art mit

Am Wochenende findet auf dem großflächigen Gelände der Familie Schelbergen im Achterhoek zum 10. Mal die Land-Art-Ausstellung statt. 35 Künstler der verschiedensten Kunstrichtungen vom Niederrhein, aus dem Ruhrgebiet, den Niederlanden, aus Polen und aus ganz Deutschland werden in diesem Jahr auf dem Anwesen am Hungerwolfsweg ihre Kunstwerke präsentieren.