Am Samstag, 15. April, dreht sich alles um die „Fiets“ Geldern lädt zur Fahrradbörse

Des Niederrheiners zweitliebstes Fortbewegungsmittel nach dem Auto ist schon lange das Fahrrad. Das belegt aktuell wie berichtet eine kreiseweite Erhebung durch das Ingenieurbüro Helmert aus Aachen, die im vergangenen Sommer durchgeführt wurde. Deshalb kam man in Geldern schon vor vielen Jahren auf die Idee, zum Beginn des Frühlings eine Fahrradbörse zu veranstalten, bei der sich alles um den „Drahtesel“ dreht und vor allem für den Nachwuchs günstige Räder gefunden werden können. Carsten Spütz, Schatzmeister vom Werbering Geldern, organisiert gemeinsam mit Vorstandsmitglied Michael Linz die Veranstaltung. Am Samstag, 15. April, laden der Werbering Geldern und die Volksbank an der Niers zu der wohl größten Veranstaltung ihrer Art am Niederrhein ein. Immerhin wurden in den Vorjahren bis zu 1000 Fahrräder von Privatleuten angeboten.