Volkshochschule Gelderland Das neue Programm ist da

Auch am Niederrhein gibt es noch Begräbnisorte, die an vergangenes jüdisches Leben erinnern. Manchmal liegen sie versteckt im oder am Waldrand oder an Feldwegen. Die Friedhöfe im Kreis Kleve erzählen viel über die Geschichte und Traditionen der kleinen Gemeinden am Niederrhein. Sie sind Spuren vergangenen Lebens und berühren mit ihrer Schönheit und Stille den Besucher und die Besucherin, der oder die sich auf die Suche begibt. Die Volkshochschule Gelderland und der Arbeitskreis Jüdisches Bethaus Issum laden gemeinsam am Sonntag, 6. Oktober, von 14 bis etwa 18 Uhr, zu einer Fahrradtour zu den teilweise verborgen liegenden jüdischen Friedhöfen in der Umgebung ein. Treffpunkt ist der Parkplatz Vogt-von-Belle-Platz in Issum.