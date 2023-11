Adventsbasar des Inner-Wheel-Clubs Geldern Hexenhäuser und Likör für den guten Zweck

Der Inner-Wheel-Club Geldern engagiert sich dabei „vor der Haustür“ unter anderem bei der Frühförderstelle des Kreises Kleve in Kevelaer, am Mittagstisch für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Geldern, Leseförderung in Grundschulen, am „Knackpunkt“ Düsseldorf für Obdachlose Frauen, der Tafel Geldern, der Katastrophenhilfe ISAR, aber auch für die Mädchenbildung des Straelener Karunai-Projektes in Indien.