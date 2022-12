Jahresrückblick am Niederrhein Das geschah 2022 im Gelderland

November Die Autobrände erreichen Geldern: Eine Serie von Bränden strapaziert im November die Feuerwehr in Geldern und sorgt für Unruhe in der Bevölkerung. Am Abend des 7. November stehen sieben Autos und zwei Mülltonnen in Flammen. Am 9. November brennt am frühen Abend in der Tiefgarage unter der Glockengasse ein Auto. Die gesamte Gelderner Feuerwehr muss ausrücken, drei Feuerwehrleute werden verletzt. Am Abend des 11. November werden vier Autos auf der Webergasse und am Nordwall durch Feuer beschädigt. Und am Abend des 28. November steht ein Auto auf der Burgstraße in Flammen. Es ist der 13. Autobrand in Geldern im November.