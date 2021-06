Geschäft in Straelen : Neustart für „Straelend Unverpackt“

Bürgermeister Bernd Kuse gratuliert Melanie Dornis zur Wiedereröffnung ihres Geschäftes „Straelend Unverpackt“. Foto: Stadt Straelen

Straelen Nach der Corona-Zwangspause bietet Melanie Dornis ihr nachhaltiges Sortiment jetzt in einem Haus an der De-Cabanes-Straße in Straelen an.

Bereits im August 2019 hatte Melanie Dornis ihr Geschäft „Straelend Unverpackt“ auf dem Markt in Straelen eröffnet, musste es allerdings im Dezember 2020 coronabedingt schließen und das Ladenlokal aufgeben. Jetzt ist ein Neustart in der Straelener Innenstadt möglich. Aufgrund der geltenden Lockerungen und mit Hilfe des Sofortprogramms Innenstadt 2020 hat Melanie Dornis ihr neues Ladenlokal an der De-Cabanes-Straße 4 eröffnet.

Das Konzept des Unverpackt-Ladens ist auf Nachhaltigkeit angelegt. Kunden finden Lebensmittel zum Selbstabfüllen, etwa Getreide- und Nudelsorten, Reis, Müsli, Hülsenfrüchte, Nüsse, Mehl, Kaffee, Tee, Gewürze, Backzutaten und Süßigkeiten. Außerdem bietet Melanie Dornis nachhaltige Produkte aus dem Haushalts- und Kosmetikbereich sowie nachhaltige Geschenkartikel an. Hinzu kommen in regelmäßigen Abständen Workshops im Ladenlokal zu den Themen Nachhaltigkeit, Upcycling, Seife sieden und Reinigungsmittel selber herstellen.

Nachdem das Ladenlokal einige Zeit leer gestanden hatte, konnte es jetzt von der Stadt Straelen mit Hilfe des Sofortprogramms Innenstadt 2020 des Landes NRW zu einer reduzierten Miete für einen Zeitraum von zwei Jahren an Melanie Dornis vermietet werden. Bürgermeister Bernd Kuse und Kathrin Germes, Innenstadtmanagerin der Stadt Straelen, sind sich sicher, dass mit den neuen Lockerungen weitere Neuvermietungen in der Innenstadt folgen werden. „Das Programm richtet sich nicht nur gegen Schließungen im Handel und der Gastronomie, die in Folge der Corona-Pandemie entstanden sind, sondern soll auch dem Leerstand entgegenwirken, die der Strukturwandel insgesamt nach sich zieht,“ erläutert der Verwaltungschef.

Melanie Dornis freut sich auf den Neubeginn und hebt hervor, dass ihr Unverpackt-Laden nicht nur ein Einzelhandelsgeschäft ist: „Wir sind auch offizielle Sammelstelle des Nabu für funktionstüchtige Handys. Ebenso sind wir offizielle Sammelstelle für alten Kerzenwachs sowie Wolle, die nicht mehr benötigt wird. Aus der Restwolle werden für Obdachlosen-Organisationen Schals gestrickt, welche als persönliches Geschenk an die Obdachlosen verteilt werden.“ Zudem wird „Straelend Unverpackt“ auch Anlaufstelle für den erst kürzlich gegründeten Verein „Straelend Sauber“ sein, der mit seinen Mitgliedern in Straelen dafür sorgt, dass achtlos entsorgter Müll aus der Natur eingesammelt und fachgerecht entsorgt wird.