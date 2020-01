Mit Spargel aus Walbeck : Das Gelderland präsentiert sich in Berlin auf der Grünen Woche

Berlin In diesem Jahr hat Heinz Manten aus Veert auf der Grünen Woche in Berlin nicht nur die NRW-Halle mit seinen großen, farbenfrohen Azaleen dekoriert, sondern auch aktiv die Grüne Branche auf dem Stand von Agrobusiness Niederrhein vertreten.

Dabei hatte er sich Verstärkung mitgebracht. Seine Enkeltöchter Lena und Nicole Manten sprachen die Besucher gemeinsam an. Die Besucher wurden von ihnen aufgefordert, Blumen und Pflanzen zu erkennen und die richtigen Namen zuzuordnen. „Für einige Besucher war das gar nicht so einfach“, berichtete Lena Manten, „andere kannten sich sehr gut aus. Die bekamen dann eine schwierigere Aufgabe“. „Es hat Spaß gemacht, die Besucher anzusprechen und an unser Thema Blumen und Pflanzen und dann natürlich auch den Gartenbau heranzuführen“, fügt Nicole Manten hinzu, die als ausgebildete Gärtnerin die Berufstradition ihrer Familie fortsetzt. Sven Kaiser, Vorsitzender von Agrobusiness Niederrhein und Bürgermeister von Geldern, war ebenso in Berlin wie der neue Leiter der Wirtschaftsförderung Geldern, Lucas van Stephoudt.