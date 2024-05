Das wurde an Vatertag geboten Viel los beim Freizeitfestival in Walbeck

Das Waldfreibad in Walbeck war an Christi Himmelfahrt ein beliebtes Ausflugsziel. Am frühen Abend sah man auf den Radwegen Richtung Spargeldorf viele Radfahrer und Fußgruppen mit Bollerwagen, die alle das gleiche Ziel hatten: das Waldfreibad. Dort wurde an Vatertag allerhand geboten. Es gab nicht nur einen Trödelmarkt sondern auch noch jede Menge Musik. Zu den Bands zählten T-Bone, 42 Frogs, Sick’s Pack (siehe Foto), Backbeat und Reprophonics. Außerdem legten am Tag des Freizeitfestivals noch DJs auf. Zu Spitzenzeiten rechnete Benedikt May mit 4500 Besuchern, im gesamten über den Tag gesehen, waren es mehr. Es war ein Kommen und Gehen. Start des Freizeitfestivals war schon um 11 Uhr, die erste Band spielte um 13 Uhr. Viele genossen aber einfach auch die entspannte Atmosphäre und blieben aufgrund des schönen Wetters gerne länger. Foto: Prümen